HC on Child Custody: మైనర్ పిల్లల కస్టడీపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు, కోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నప్పటికీ తండ్రికి మైనర్ బాలికను అప్పగించని తల్లి, వెంటనే అప్పగించాలని తల్లికి కర్ణాటక హైకోర్టు ఆదేశాలు

జ్యుడీషియల్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పటికీ తన మైనర్ బిడ్డను తన భర్తకు అప్పగించడంలో విఫలమైన మహిళ వెంటనే బిడ్డ తండ్రిని సంప్రదించాలని కర్ణాటక హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆమె వేతనాన్ని నిలిపివేయమని యజమానిని కోరాలని కర్ణాటక హైకోర్టు బుధవారం పోలీసులను ఆదేశించింది.కుమార్తె కస్టడీని అప్పగించే వరకు బిడ్డకు చెల్లించాల్సిన ప్రయోజనాలను కొనసాగించాలని జస్టిస్ అలోక్ ఆరాధే, జస్టిస్ అనంత్ రామనాథ్ హెగ్డేలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పేర్కొంది.

మహిళ నగ్నత్వాన్ని ప్రతీసారి లైంగికంగా లేదా అశ్లీలంగా పరిగణించకూడదు, కేరళ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

తండ్రి దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్‌పై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. గార్డియన్స్ అండ్ వార్డుల చట్టం, 1890లోని సెక్షన్ 25 కింద తన పిటిషన్‌ను అనుమతిస్తూ, తమ 7 ఏళ్ల బాలికను తనకు అప్పగించాలని తల్లిని ఆదేశిస్తూ గత ఏడాది మార్చిలో జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంతో తండ్రి బాధపడ్డాడు.

భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకొని విడిపోతే పిల్లల కస్టడీ విషయంలో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవచ్చు..రాజస్థాన్ కోర్టు సంచలన తీర్పు..

కస్టడీని మంజూరు చేస్తూ కోర్టులు ఆదేశాలు జారీ చేసిన తర్వాత కూడా భార్య మైనర్ పిల్లల సంరక్షణను తండ్రికి అప్పగించకపోవడం న్యాయ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమేనని, దానిని సహించలేమని కోర్టు పేర్కొంది. అంతకుముందు, భార్యపై కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్లు జారీ చేసింది. ఆమెను కోర్టులో హాజరుపరచాలని బెంగళూరు పోలీసు కమిషనర్‌ను ఆదేశించింది.

Live law News

Mother Fails To Handover Child's Custody To Father Despite Judicial Order, Karnataka High Court Requires Her Employer To Hold Back Pay @plumbermushi #Karnataka #Custody https://t.co/a9VPg6sRU5

— Live Law (@LiveLawIndia) June 8, 2023