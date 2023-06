Balasore (Odisha), June 5: ఒడిశా(Odisha) బాలాసోర్ ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో రైళ్ల రాకపోకలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన 51 గంటల్లోనే బాలాసోర్‌లో(Balasore) రైల్వే సేవలు తిరిగి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.కాగా బాలాసోర్‌లో జరిగిన మూడు రైళ్ల ప్రమాదం దేశ చరిత్రలో అతిపెద్దదిగా నిలిచింది. గత శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో బాలాసోర్‌ (Balasore) సమీపంలోని బహనాగ్‌ బజార్‌ (Bahanga Bazar) రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద యశ్వంత్‌పూర్‌, కోరమండల్‌ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు, గూడ్సు రైలు ఢీకొన్న విషయం తెలిసిందే.

పట్టాలపై అంతులేని విషాదం.. ఒడిశా రైలు ప్రమాదంలో ఢీకొన్నవి రెండు రైళ్లు కాదు.. మూడు రైళ్లు.. 233కు చేరిన మృతుల సంఖ్య.. మరో 900 మందికి పైగా గాయాలు.. ఇంకా బోగీల్లోనే 600-700 మంది!

ఈ ప్రమాద ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో రైలు పట్టాలు (Railway track) పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. 288 మంది మరణించగా, వెయ్యి మందికిపైగా గాయపడ్డారు. రైల్వే అధికారులు, సిబ్బంది ఓవైపు సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తూనే.. మరోవైపు ట్రాక్‌ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రమాదం జరిగిన 51 గంటల్లోనే తిరిగి పట్టాలపై రైళ్ల రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి.

రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్(Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ప్రమాదం జరిగినప్పటి నుంచి ఘటనాస్థలంలోనే ఉండి పునరుద్దరణ పనులు పర్యవేక్షించారు. ప్రమాద ఘటన తర్వాత పట్టాలగుండా తొలి రైలు వెళ్తుండగా రైల్వే మంత్రి అక్కడే ఉన్నారు. పూర్తిగా ధ్వంసమైన రెండు ట్రాక్‌లను 51 గంటల్లోనే తిరిగి పునరుద్దరించారు. ఏకంగా వెయ్యిమంది కూలీలు, భారీగా యంత్రసామాగ్రిని ఉపయోగించి యుద్ధప్రాతిపదికన పనులను పూర్తి చేశారు.

Videos

#WATCH | Indian Railways has started running passenger trains on the tracks which were affected due to #TrainAccident in Odisha’s Balasore pic.twitter.com/E9NTCv1ieO

— ANI (@ANI) June 5, 2023