Scorching Summer in India: రాబోయే 3 నెలలు భానుడు భగభగలు, తెలుగు రాష్ట్రాలు నిప్పుల కొలిమిలా మారుతాయని ఐఎండీ వార్నింగ్, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక

Heat wave. Representational Image. (Photo Credits: Pixabay)

భారతదేశం ఈ ఏప్రిల్‌లో దేశంలో అతిపెద్ద ఎన్నికల సీజన్‌లోకి వెళుతున్నందున మండే వేసవిని (Scorching Summer in India) చూడబోతోంది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) మార్చి నుండి మే వరకు సాధారణం కంటే ఎక్కువ హీట్‌వేవ్ రోజులను హెచ్చరించింది.రాబోయే మూడు నెలల్లో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో అధిక సంఖ్యలో హీట్‌వేవ్ రోజులను మేము ఆశిస్తున్నామని తెలిపింది.

ఎల్‌నినో (El Nino) ప్రభావంతో ఈ వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా (Summer to Heat Up Poll Season Further) నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, ఉత్తర కర్ణాటకతో పాటు మహారాష్ట్ర, ఒడిశాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ రోజులు వేడిగాలులు వీయవచ్చని తెలిపింది.

ఒడిశా వంటి తూర్పు-మధ్య రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వంటి ఈశాన్య ద్వీపకల్పాలను మార్చిలోగా హీట్ వేవ్ తాకవచ్చు" అని వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్, IMD డాక్టర్ M మహపాత్ర తెలిపారు. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రెండూ దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో రాబోయే మూడు నెలల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేశారు.

అధిక బరువుతో బాధపడే వారి సంఖ్య 100 కోట్లకు పై మాటే, షాకింగ్ విషయాలను వెల్లడించిన ది లాన్సెంట్‌ జర్నల్‌ అధ్యయనం

దక్షిణ భారతదేశం, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఫిబ్రవరిలో సాధారణం కంటే వెచ్చగా ఉంది, ఎందుకంటే చాలా రోజులలో పాదరసం 30 ° C కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. IMD ప్రకారం, దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశం దాదాపు 123 సంవత్సరాలలో దాని ఉష్ణోగ్రత ఫిబ్రవరిలో ఎక్కువగా నమోదు చేసింది. నెలవారీ సగటు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 0.91° డిగ్రీలు ఎక్కువగా, 33.09°C వద్ద ఉండగా, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు ఈ నెలలో 21°C వద్ద సాధారణం కంటే కనీసం 1.4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఇది 1901 నుండి అత్యధికంగా నమోదయింది. మధ్య భారతదేశం కూడా అత్యంత వెచ్చని రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలను నమోదు చేసింది.

ఈ 30 రకాల జంక్ ఫుడ్స్ సిగరెట్‌ కన్నా ప్రమాదకరమైనవి, వెంటనే తినడం ఆపేయాలని హెచ్చరిస్తున్న ఆరోగ్య నిపుణులు

భారతదేశం సంవత్సరాలుగా హీట్‌వేవ్‌ల తీవ్రత, ఫ్రీక్వెన్సీలో పెరుగుదలను చూస్తోంది. 2022 వేసవి కాలం అసాధారణమైనది, ఎందుకంటే మార్చిలో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో వేడిగాలులు వీచాయి. రబీ పంటలపై ప్రభావం చూపింది. ఎల్-నినో ప్రభావం వల్ల వేసవి తీవ్రత కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందని అంచనా. ఇది భూమధ్యరేఖ పసిఫిక్ మహాసముద్రం యొక్క వేడెక్కడం ద్వారా వర్గీకరించబడిన ప్రపంచ వాతావరణ దృగ్విషయాన్ని సూచిస్తుంది. "ఎల్ నినో పరిస్థితులు క్షీణించాయి, కానీ అవి మే వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అవి మొత్తం వేడెక్కడం, వేడి తరంగాలకు దోహదం చేస్తాయి. జూన్‌లో నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళలో ప్రవేశించే సమయానికి అవి తటస్థంగా మారే అవకాశం ఉంది" అని IMD చీఫ్ చెప్పారు.

కనీసం రెండు రోజుల పాటు వాతావరణ స్టేషన్‌లోని రెండు వాతావరణ కేంద్రాలలో మైదాన ప్రాంతాలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40° లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మరియు తీర ప్రాంతాల్లో 37° లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దాటితే IMD హీట్‌వేవ్‌గా ప్రకటిస్తుంది. మరోవైపు దేశంలో అనుకూల వర్షపాతానికి కారణమైన లా నినా (La Nina) పరిస్థితులు మాత్రం వర్షాకాలం మధ్య నుంచి ఏర్పడనున్నట్లు అంచనా. దేశంలో మార్చి నెలలో మాత్రం సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.

ఎల్‌నినో కారణంగా సాధారణం కంటే ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఏడాది సైతం ఎక్కువ ఎండలు ఉండవచ్చని తాము భావిస్తున్నట్లు ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మోహపాత్ర చెప్పారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఇళ్లనుంచి బయటకు రావద్దని, అత్యవసరమై బయటకు వస్తే కనీస జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. ఇదిలాఉంటే, ఏప్రిల్‌-మేలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు (Lok Sabha Elections) జరగనున్న విషయం తెలిసిందే.