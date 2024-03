Ultra-Processed Foods: ఈ 30 రకాల జంక్ ఫుడ్స్ సిగరెట్‌ కన్నా ప్రమాదకరమైనవి, వెంటనే తినడం ఆపేయాలని హెచ్చరిస్తున్న ఆరోగ్య నిపుణులు

Ultra-Processed Foods Photo by FotoshopTofs/Pixabay

Ultra-Processed Foods to be Treated Like Cigarettes: అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ 30 కంటే ఎక్కువ హానికరమైన, ప్రాణాంతకమైన ఆరోగ్య ఫలితాలతో ముడిపడి ఉందని కనుగొన్న తర్వాత జంక్ ఫుడ్‌ను సిగరెట్‌ల వలె పరిగణించాలని నిపుణులు పిలుపునిచ్చారు. దాదాపు పది మిలియన్ల మంది పాల్గొన్న 14 అధ్యయనాల్లో ఈ ఆహారం క్యాన్సర్ , గుండె సమస్యలు, టైప్ 2 మధుమేహం, నిరాశ, ఆందోళనకు కూడా కారణమవుతుందని కనుగొన్నారు. మొత్తంగా పరిశోధకులు అల్ట్రా-ప్రాసెస్ చేయబడిన ఆహారం (Ultra-Processed Foods) మొత్తం 32 ప్రతికూల ఆరోగ్య ఫలితాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని కనుగొన్నారు.

అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకునే వారు ఏదైనా కారణం వల్ల చనిపోయే అవకాశం ఐదవ వంతు ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు . BMJలో ప్రచురించబడిన అధ్యయనం యొక్క రచయితలు ఈ జంక్ ఫుడ్ ప్రకటనలపై అత్యవసరంగా నిబంధనలను విధించాలని ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) సభ్య దేశాలను కోరారు. ప్యాకేజ్డ్ బేక్డ్ గూడ్స్, క్రిస్ప్స్, ఫిజీ డ్రింక్స్, షుగర్ సెరిల్స్, రెడీ మీల్స్ , బర్గర్స్ , పిజ్జా వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వంటి అల్ట్రా-ప్రాసెస్ చేయబడిన ఆహారాలు బహుళ పారిశ్రామిక ప్రక్రియలకు లోనవుతాయి , తరచుగా కృత్రిమ రంగులు, ఎమల్సిఫైయర్‌లు, రుచులు , ఇతర సంకలితాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఉత్పత్తులలో చక్కెర, కొవ్వు/లేదా ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ముఖ్యమైన విటమిన్లు, ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటాయి.

ఈ జంక్ ఫుడ్స్ UK, US వంటి కొన్ని అధిక-ఆదాయ దేశాలలో మొత్తం రోజువారీ శక్తి వినియోగంలో దాదాపు 60 శాతం వాటాను కలిగి ఉంటాయి, అయితే ఇటీవలి దశాబ్దాలలో అనేక తక్కువ, మధ్య-ఆదాయ దేశాలలో వాటి వినియోగం కూడా వేగంగా పెరిగింది. ఈ ఆహారాలు ఆరోగ్య పరంగా కొన్ని చెత్తగా ఉన్నప్పటికీ, అవి తరచుగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఉత్పత్తుల కంటే చౌకగా ఉంటాయి. చాలా వేగంగా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.

డీకిన్ యూనివర్శిటీలో అసోసియేట్ రీసెర్చ్ ఫెలో , అధ్యయనం యొక్క ప్రధాన రచయిత డాక్టర్ మెలిస్సా లేన్ ఇలా అన్నారు. మొత్తంమీద, అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్‌కు గురికావడం మరణాలు, క్యాన్సర్, మానసిక, శ్వాసకోశ, హృదయనాళాలకు సంబంధించిన 32 ఆరోగ్య పారామితుల మధ్య ప్రత్యక్ష అనుబంధాలు కనుగొనబడ్డాయి. జీర్ణశయాంతర, జీవక్రియ ఆరోగ్య ఫలితాలు మెరుగైన జనాభా ఆరోగ్యం కోసం అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఆహార వినియోగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, తగ్గించే తక్షణ యాంత్రిక పరిశోధన. ప్రజారోగ్య చర్యలకు ఈ పరిశోధనలు మద్దతునిస్తాయని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న జనాభా-ఆధారిత వ్యూహాలతో కలిపి, మేము అత్యవసరమైన యాంత్రిక పరిశోధన, సమగ్ర జనాభా-ఆధారిత, ప్రజారోగ్య వ్యూహాల అభివృద్ధి, మూల్యాంకనాన్ని సిఫార్సు చేస్తున్నాము, ఇందులో ప్రభుత్వ-నేతృత్వంలోని పాలసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లు, ఆహార మార్గదర్శకాలు, అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్‌కు ఆహార బహిర్గతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, తగ్గించడం లక్ష్యంగా ఉన్నాయి. మెరుగైన మానవ ఆరోగ్యం కోసం ఆహారాలు తీసుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి.

"అల్ట్రా-ప్రాసెసింగ్‌ను నియంత్రించడానికి, తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గాలను గుర్తించడానికి, మానవ ఆరోగ్యం , సంక్షేమం, సమాజం, సంస్కృతి, ఉపాధితో పాటు అటువంటి అన్ని విధానాలు, చర్యల యొక్క వ్యయ-ప్రయోజనాలు , ఇతర ప్రభావాలను లెక్కించడానికి , ట్రాక్ చేయడానికి బహుళ క్రమశిక్షణా పరిశోధనలు అవసరం. పర్యావరణం.

అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ 30 రకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, వీటిని మీరు మీ ఆహారం నుండి తీసివేయాలి :

Sugary breakfast cereals

Instant noodles

Chicken nuggets

Frozen pizza

Microwaveable popcorn

Crisps with artificial flavours

Cookies

Biscuits

Chocolate bars

Flavored yogurt

Soft drinks and sugary fruit juices

Pre-packaged deli meats

Ready-made cake and brownie mixes

Pre-made icing

Packaged macaroni and cheese

Sandwich spreads

Flavoured coffee sachets

Breakfast bars with added sugars and additives

Whipped cream

Frozen waffles and pancakes

Instant pudding mixes

Processed cheese

Bottled salad dressings

Boxed cake mixes

Fruit-flavored sweets

Frozen breaded chicken tenders

Energy drinks

Pre-made smoothie mixes

Packaged soups

Instant mashed potatoes

పబ్లిక్ పాలసీలు, అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో వాటిపై చర్యలు అవసరమని పరిశోధకులు నిర్ధారించారు. వీటిలో ఫ్రంట్-ఆఫ్-ప్యాక్ లేబుల్‌లు, ప్రకటనలను పరిమితం చేయడం, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులలో లేదా సమీపంలో అమ్మకాలను నిషేధించడం వంటివి ఉన్నాయి.పొగాకు ఉత్పత్తులపై ఉంచే అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్‌పై నిబంధనలను కఠినతరం చేయాలని పరిశోధకులు సభ్య దేశాలతో పాటు ఐక్యరాజ్యసమితి ఏజెన్సీలకు కూడా పిలుపునిచ్చారు.