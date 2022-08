Uttar Pradesh Shocker: యూపీలో దారుణం, వారం రోజుల్లో రెండో పరువు హత్య, ప్రేమికులిద్దరినీ చంపేసిన ప్రియురాలి కుటుంబ సభ్యులు, బస్తీ జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

Lucknow, August 29: యూపీలో పరువు హత్య కలకలం చోటు (Uttar Pradesh Shocker) చేసుకుంది. పరువు హత్యల అనుమానిత కేసుల్లో ఇద్దరు మైనర్ ప్రేమికుల సగానికి కాలిన మృతదేహాలు మహోబాలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంట్లో ఉరివేసుకుని కనిపించగా తాజాగా బస్తీ జిల్లాలో మరో ప్రేమికుల జంట అనుమానాస్పద రీతిలో (suspected `honour killing)చనిపోయారు.యూపీలోని బస్తీలో, చనిపోయిన బాధితులిద్దరూ వేర్వేరు మతాలకు చెందినవారు కావడంతో ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో మత ఉద్రిక్తత (Communal tension in Basti) నెలకొనడంతో భారీ పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.

బస్తీ నుండి వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, జిల్లాలోని రుధౌలీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పొలాల్లో ఒక యువకుడు, బాలిక మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం బాధితులను గుర్తించి వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.అయితే మృతులిద్దరూ వేర్వేరు మతాలకు చెందిన వారు కావడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరగడంతో ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భారీ పోలీసు బలగాలను రప్పించారు. ఇది ఆత్మహత్యా లేక పరువు హత్యా అని నిర్ధారించేందుకు మృతదేహాలను శవపరీక్షకు కూడా పంపించారు.

తాగిన మత్తులో భార్యలను గొడ్డలితో దారుణంగా నరికిన ఇద్దరు భర్తలు, గర్భిణి అని కూడా నరికేసిన కిరాతక భర్త, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటనలు

రూధౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పూర్వా గ్రామానికి చెందిన అంకిత్ అనే యువకుడి మృతదేహం శనివారం సాయంత్రం గ్రామం వెలుపల చెరకు తోటలో లభ్యమైందని నివేదికలు తెలిపాయి. శరీరంపై గాయాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి.అంకిత్‌ను శుక్రవారం రాత్రి ముజీబుల్లా అనే మరో యువకుడు పిలిచి తీసుకెళ్లాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. అంకిత్‌ ముజీబుల్లా ఇంట్లో ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవాడు.అంకిత్ మొబైల్ ఫోన్‌కు చాలాసార్లు కాల్స్ చేశామని, అయితే ఫోన్ మోగుతూనే ఉందని, ఎవరూ కాల్‌కి హాజరు కాలేదని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. అంకిత్ ఆచూకీ గురించి ఆరా తీయడానికి ట్రాక్టర్ యజమాని ఇంటికి వెళ్లామని, అయితే వారు ఏమీ వెల్లడించడానికి నిరాకరించారని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.

Basti, UP | A body, identified to be of a youth, Ankit, was found in a farm nearby. Brother of deceased informed that victim had gone to Irshad & Irfan's house: ASP Deependra Chaudhary on honor killing (27.08) (1/2) pic.twitter.com/tjls3A3lfb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 29, 2022