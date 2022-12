Mumbai Shocker: ముంబైలో దారుణం, నడిరోడ్డుపై కత్తితో దాడి చేసి వ్యాపారస్తుడు కిడ్నాప్, బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల కోసం గాలిస్తున్న ముంబై పోలీసులు

Man Attacked With Sword Near Mumbai (Photo-Video Grab)

Mumbai, Dec 21: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగా ఒక సముహం ఒక వ్యక్తి కారుని ఢీ కొట్టి, అతనిపై కత్తితో దాడి (Man Attacked With Sword ) చేశారు. దీంతో ఆప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. అందుకు సంబంధించిన ఘటన మొత్తం సమీపంలోని సీసీఫుటేజ్‌లో రికార్డు అయ్యింది.

ఆ వీడియోలో ఒక పిక్‌ అప్‌ వ్యాన్‌ మరో వాహనాన్ని ఢీ కొట్టినట్లు కనిపించింది. తర్వాత ఒక గుంపు వాహనంలోని ఓ వ్యక్తిని (Mumbai Man) బయటకు లాగి కత్తితో పదేపదే దాడి చేసి గాల్లో కత్తిని ఊపాడు.యపడిన వ్యక్తిని ఎవరూ కాపడే ప్రయత్నం చేయనీయకుండా ఆ దుండగులు గాల్లో కాల్పులు జరిపినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లాలో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది.

ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం దాడికి గురైన వ్యక్తిని హర్జిత్‌సింగ్‌గా గుర్తించారు పోలీసులు. నిందితులు దాడి అనంతరం ఆ వ్యక్తిని కిడ్నాప్‌​ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కత్తిని, ఆ కారుని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వివాదం పంది మాంస వ్యాపారంతో ముడిపడి ఉండవచ్చని అన్నారు.

Here's Video

On CCTV, Man Attacked With Sword Near Mumbai Allegedly Over Trade Dispute https://t.co/GlCJdZZ8wK pic.twitter.com/Y7ssLPxKYp

— NDTV (@ndtv) December 21, 2022