New Delhi, August 10: కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విపక్షాల కూటమి ‘ఇండియా’ ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై (No confidence Motion) లోక్‌సభలో వాడీవేడీ చర్చ జరిగింది. గురువారం సాయంత్రం దీనిపై ప్రధానమంత్రి మోదీ సమాధానమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విపక్షాలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అయితే ప్రధాని ప్రసంగిస్తుండగా లోక్‌సభ నుంచి విపక్షాలు వాకౌట్‌ చేశాయి. ప్రధాని మాట్లాడుతూ మణిపూర్‌పై చర్చ విపక్షాలకు అవసరం లేదు. మణిపూర్‌పై అమిత్‌ షా పూర్తి వివరాలు అందించారు. మేం చర్చకు ఆహ్వానిస్తే.. వారు వెళ్లిపోయారని మోదీ అన్నారు.

విపక్షం ప్రవేశపెట్టిన ఈ అవిశ్వాసం తమకు ఎప్పటికీ అదృష్టమేనని అన్నారు. ‘‘మేం మరోసారి అఖండ మెజార్టీతో అధికారంలోకి రావాలని విపక్షాలు నిర్ణయించాయి. అందుకే ఈ అవిశ్వాసం తీసుకొచ్చాయి’’ అని మోదీ అన్నారు. తమపై నమ్మకం ఉంచిన కోట్లాది భారతీయులకు కృతజ్ఞతలు మోదీ చెప్పారు.2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మునుపటి రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడతామని మోదీ తెలిపారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక విధానం తెలియదని, ఆ పార్టీకి ఓ విజన్ లేదని, నిజాయతీ లేదని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో భారత్ పేదరికంలో మగ్గిందన్నారు. 2028లోను తమపై విపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం పెడతాయని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారత వ్యాక్సిన్‌పై, భారత ప్రజల‌పై, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై విశ్వాసం లేవన్నారు. విపక్షాలకు పాకిస్థాన్‌పై ప్రేమ కనిపిస్తోందని, ఆ దేశం చెప్పిందే నమ్ముతోందన్నారు. అందుకే పాక్‌పై సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేశామంటే కాంగ్రెస్ సైన్యాన్ని నమ్మలేదన్నారు.

విపక్షాల నోబాల్స్‌ తో సిక్సర్లు కొడుతున్నాం, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్షాలపై మోదీ సెటైర్లు, ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం లేకనే అవిశ్వాసం పెట్టారంటూ ఎద్దేవా, విపక్షాల అవిశ్వాసంతో ఈ సారి కూడా అధికారంలోకి వస్తామన్న మోదీ

అందుకే తమిళనాడు ప్రజలు ఎప్పుడో కాంగ్రెస్‌కు నో కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పారన్నారు. అలాగే బెంగాల్, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, త్రిపుర, ఒడిశా, నాగాలాండ్.. ఇలా పలు రాష్ట్రాల ప్రజలు దశాబ్దాల క్రితమే కాంగ్రెస్‌కు నో కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పాయన్నారు. క్రమంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిందన్నారు. మేకిన్ ఇండియా అంటే కూడా ఎగతాళి చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి అహంకారంతో కళ్లు మూసుకుపోయాయన్నారు.

Here's ANI VIdeo

#WATCH | "In a way, Opposition's No Confidence has always been lucky for us. Today, I can see that you (Opposition) have decided that NDA and BJP will come back in 2024 elections with a grand victory, breaking all previous records, with the blessings of the people," says PM Modi… pic.twitter.com/QG0efZptuw

— ANI (@ANI) August 10, 2023