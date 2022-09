Ganesh Immersion 2022: బాలాపూర్‌ లడ్డుకి మరోసారి రికార్డు స్థాయి ధర , రూ.24.60 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్న వంగేటి లక్ష్మారెడ్డి, గతేడాదికంటే రూ.5 లక్షల 70 వేలు అధికం

Hyd, Sep 9: గత రికార్డులను తిరగరాస్తూ 2022లో బాలాపూర్‌ లడ్డూ రికార్డు స్థాయి ధర పలికింది.వేలపాటలో రూ.24.60 లక్షలకు బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యుడైన వంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గణనాథుని ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఇది గతేడాదికంటే రూ.5 లక్షల 70 వేలు అధికం కావడం విశేషం. 2020లో కరోనా కారణంగా లడ్డూ వేలం పాట నిర్వహించలేదు. 2019లో రూ.17.6 లక్షలకు కొలను రాంరెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు.

మొత్తం వేలంలో తొమ్మిది మంది పాల్గొన్నారు.వారిలో ఆరుగురు స్థానికులు ఉండగా, ముగ్గురు స్థానికేతరులు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే తీగల కృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు.వేలంపాటలో లడ్డు గెలుపొందినవారు స్థానికులైతే మరుసటి ఏడాది, స్థానికేతరులైతే అప్పటికప్పుడు డబ్బు చెల్లించేలా నిబంధన విధించారు.

బై..బై గణేశా..నేడు మద్యం షాపులు బంద్, గణేశ్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో 48 గంటల పాటు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు, ప్రారంభమైన గణేశుడి శోభాయాత్ర

కాగా 1980లో బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ ఉత్సవ సమితి ఏర్పాటయింది. 1994లో లడ్డూ వేలం ప్రారంభమైంది. తొలి ఏడాది రూ.450కి లడ్డూ పాటలో దక్కించుకోగా 2017లో రూ.15 లక్షలు దాటింది. తొలిసారిగా 2020లో కరోనా కారణంగా బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలంపాట రద్దయింది.

Here's Winner Video

Lakshma Reddy bagged #Balapur Ganesh Laddu for Rs 24,60000 in auction held in #Balapur in Hyderabad on Friday. Large number of devotees participated. Express video @Vinaymadapu @XpressHyderabad @NewIndianXpress @Kalyan_TNIE @balaexpressTNIE @madhavitata @bgusofficial pic.twitter.com/VUV0Sn6Anr

— R V K Rao (@RVKRao2) September 9, 2022