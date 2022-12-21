2023లో ప్రవేశించడానికి కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. మీరు 2022 సంవత్సరాన్ని స్నేహితులతో ముగించి, సానుకూల శక్తితో కొత్త సంవత్సరాన్ని స్వాగతించాలనుకుంటే, సిద్ధంగా ఉండండి. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా, హైదరాబాదులో మీరు పార్టీ (New Year Parties in Hyderabad 2023) చేసుకునేందుకు వీలు కల్పించే అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించబోతున్నారు. కొత్త సంవత్సరం 2023 సందర్భంగా మీ బృందంతో టై అప్ చేసి, చేయవలసిన పనుల జాబితాను సిద్ధం చేయండి.
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపే కోటేషన్స్, కొత్త సంవత్సరంలో అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ ఈ మెసేజెస్తో విషెస్ చెప్పేద్దాం
మీ గ్యాంగ్లోని ప్రతి ఒక్కరూ రోజులో నాణ్యమైన సమయాన్ని ఎక్కడ గడపాలో తెలియక తికమక పడవచ్చు.అయితే చింతించనవసరం లేదు.మీకు కావలసిందల్లా మీ మూడ్ని సెట్ చేసుకోవడం. ఎక్కడికి వెళ్లాలనే దాని గురించి గూగ్లింగ్ చేయడం కూడా అవసరం లేదు. NY పార్టీలను (New Year Events) హోస్ట్ చేయడానికి కొన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
విషాదాలను చరిత్రలోకి తీసుకువెళుతూ కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది, ఈ ఏడాది అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ..న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పేద్దామా..
చెడు సమయాలను మరచిపోయి, గత సంవత్సరంలోని మంచి జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. మీ క్యాలెండర్ పేజీని సానుకూలంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీ గ్యాంగ్ ఎక్కువగా ఆనందించగల హైదరాబాద్లోని టాప్ 10 ప్రదేశాల జాబితా (New Year Events in Hyd) క్రింద ఉంది. మీరు ఈ ఈవెంట్ల కోసం BookMyShow నుండి టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
Here's Top Ten Places in Hyd:
1. Super Sonic Takeover
Location: Hotel Novotel Airport
Here's Event Link: https://insider.in/supersonic-takeover-new-year-party-2023-nye-2023/event
2. The Prism Circus 2.0
Location: Prism Club and Kitchen
Here's Event Link: https://insider.in/the-prism-circus-20-dec31-2022-nye-2023/event
3. A Night In Paris Theme By Taj Deccan
Location: Multiple venues
Here's Event Link: https://insider.in/new-year-eve-2023-nye-2023/event?platform=android
4. New Year “No Pause Party”
Location: Gachibowli Stadium
Here's Event Link: https://insider.in/no-pause-party-nye-2023/event
5. New Year Bash 2023
Location: Grease Monkey
Here's Event Link: https://in.bookmyshow.com/hyderabad/events/imagicaa-new-year-bash-2023/ET00344978
6. New Year’s Eve 2023
Location: Amnesia Sky Bar
Here's Event Link: https://insider.in/new-years-eve-2023-amnesia-sky-bar-nye-2023/event?platform=android
7. New Year Bash – Thunder Strike 2023
Location: HITEX Exhibition Centre
Here's Event Link: https://insider.in/thunder-strike-nye-2023/event
8. NYE 2023 With Darshan Raval
Location: Om Convention
Here's Event Link: https://in.bookmyshow.com/events/nye-2023-with-darshan-raval/ET00347241
9. Sunburn Reload NYE At Wonderla Hyderabad
Location: Wonderla Amusement Park
Here's Event Link: https://in.bookmyshow.com/events/sunburn-reload-nye-at-wonderla-hyderabad/ET00346138
10. Elyzium – Live In NYE Concert
Location: Boulder Hills
Here's Event Link: https://insider.in/elyzium-live-in-nye-concert-nye-2023-dec31-2022/event
హైదరాబాద్లో జరిగే కొన్ని అత్యంత ఉత్తేజకరమైన నూతన సంవత్సర వేడుకలలో మీ స్నేహితులను సేకరించి మరిచిపోలేని కొన్ని జ్ఞాపకాలను పొందండి.