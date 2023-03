Representational Purpose Only (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Insomnia May Linked to Risk of Heart Attack: అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ యొక్క వార్షిక సైంటిఫిక్‌లో సమర్పించబడిన కొత్త పరిశోధన ప్రకారం, సగటు తొమ్మిదేళ్ల ఫాలో-అప్ సమయంలో నిద్ర రుగ్మత లేని వారితో పోలిస్తే నిద్రలేమితో (Insomnia) బాధపడుతున్న వ్యక్తులు గుండెపోటుకు గురయ్యే అవకాశం 69% ఎక్కువ.నిద్రలేమి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కొలతగా నిద్ర వ్యవధిని చూసినప్పుడు, రాత్రికి ఐదు లేదా అంతకంటే తక్కువ గంటలు నిద్రపోయే వ్యక్తులు గుండెపోటును ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఎక్కువగా (Insomnia May Linked to Risk of Heart Attack) ఉందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.

మధుమేహం, నిద్రలేమి రెండూ ఉన్నవారికి గుండెపోటు ( risk of heart attack) వచ్చే అవకాశం రెండు రెట్లు ఉంటుంది. నిద్రలేమి అనేది అత్యంత సాధారణ నిద్ర రుగ్మత, కానీ అనేక విధాలుగా ఇది కేవలం అనారోగ్యం కాదు, ఇది జీవిత ఎంపిక. నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని మా అధ్యయనం చూపించింది, నిద్రలేమి ఉన్న మహిళల్లో గుండెపోటులు ఎక్కువగా సంభవిస్తాయని ఈజిప్ట్‌లోని అలెగ్జాండ్రియాలోని అలెగ్జాండ్రియా విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధకులు తెలిపారు.

డీన్, ఆమె పరిశోధనా బృందం ప్రస్తుత అధ్యయనం గుండె ఆరోగ్యంలో నిద్ర రుగ్మతలు పోషించే పాత్రపై దృష్టిని ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నిద్రలేమిలో నిద్రపోవడం, నిద్రపోవడం లేదా మంచి నాణ్యమైన నిద్రపోవడం వంటివి ఉండవచ్చు. వ్యాప్తిలో పెరుగుతున్న, నిద్రలేమి 10% నుండి 30% అమెరికన్ పెద్దలను ప్రభావితం చేస్తుందని అంచనా వేయబడింది, ఇది పురుషుల కంటే మహిళలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అధ్యయనాలు నిద్రలేమిని కార్డియోవాస్కులర్, మెటబాలిక్ వ్యాధులతో ముడిపెట్టినప్పటికీ, ఈ విశ్లేషణ ఇప్పటి వరకు అతిపెద్దది.

"మా పూల్ చేసిన డేటా ఆధారంగా, నిద్రలేమి గుండెపోటును అభివృద్ధి చేసే ప్రమాద కారకంగా పరిగణించాలి. ఎంత ప్రమాదకరమైనది అనే దాని గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే మెరుగైన పనిని మేము చేయాలి" అని డీన్ చెప్పారు. వారి విశ్లేషణ కోసం, పరిశోధకులు 1,226 అధ్యయనాలను అందించిన సాహిత్యం యొక్క క్రమబద్ధమైన సమీక్షను నిర్వహించారు.

వీటిలో, US, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, నార్వే, జర్మనీ, తైవాన్ మరియు చైనా నుండి ఉద్భవించిన తొమ్మిది అధ్యయనాలు చేర్చడానికి ఎంపిక చేయబడ్డాయి. మొత్తం 1,184,256 మంది పెద్దల (వీరిలో 43% మంది మహిళలు) డేటా అంచనా వేయబడింది. సగటు వయస్సు 52 సంవత్సరాలు మరియు 13% (153,881) మందికి నిద్రలేమి ఉంది, ఇది ICD డయాగ్నస్టిక్ కోడ్‌ల ఆధారంగా లేదా ఈ మూడు లక్షణాలలో దేనినైనా కలిగి ఉండటం ద్వారా నిర్వచించబడింది.

నిద్రపోవడం లేదా త్వరగా మేల్కొనడం, పొందలేకపోవడం తిరిగి నిద్రలోకి వెళ్లడం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా ఉన్న వ్యక్తులు చేర్చబడలేదు. చాలా మంది రోగులకు (96%) గుండెపోటు పూర్వ చరిత్ర లేదు. నిద్రలేమి ఉన్నవారిలో 2,406 మందిలో, నిద్రలేమి లేనివారిలో 12,398 మందిలో గుండెపోటు సంభవించింది.

పూల్ చేయబడిన డేటా ఆధారంగా, వయస్సు, లింగం, కొమొర్బిడిటీలు మరియు ధూమపానం వంటి గుండెపోటుకు కారణమయ్యే ఇతర కారకాలను నియంత్రించిన తర్వాత నిద్రలేమి, గుండెపోటుకు మధ్య గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన సంబంధం ఉంది. అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ లేదా మధుమేహం ఉన్నవారు కూడా నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న వారి కంటే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని ఆశ్చర్యం లేదు" అని డీన్ చెప్పారు. "నిద్రలేమి ఉన్న మధుమేహం ఉన్న వ్యక్తులు గుండెపోటుకు రెట్టింపు సంభావ్యతను కలిగి ఉంటారు."

అంతేకాకుండా, రాత్రికి ఐదు లేదా అంతకంటే తక్కువ గంటలు నిద్రపోతున్నట్లు నివేదించిన వ్యక్తులు వరుసగా ఆరు, ఏడు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోయే వారితో పోలిస్తే గుండెపోటును అనుభవించే అవకాశం 1.38 మరియు 1.56 రెట్లు ఎక్కువ. రాత్రికి ఐదు లేదా అంతకంటే తక్కువ లేదా తొమ్మిది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గంటలు నిద్రపోయే వారి మధ్య గుండెపోటు ప్రమాదంలో తేడా లేదని డీన్ చెప్పారు.

ఇది చాలా తక్కువ లేదా ఎక్కువ నిద్రపోవడం హానికరం అని చూపించిన మునుపటి అధ్యయనాల ఫలితాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యం. తొమ్మిది గంటలు నిద్రపోయే వారితో పోలిస్తే ఆరు గంటలు నిద్రపోయే రోగులకు గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉందని డీన్ మరియు ఆమె బృందం కనుగొన్నారు.

ప్రత్యేక విశ్లేషణలో, వ్యక్తిగత నిద్రలేమి లక్షణాలు గుండెపోటుకు ఎక్కువ ప్రమాదంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి పరిశోధకులు ప్రయత్నించారు. నిద్రను ప్రారంభించడం, నిర్వహించడంలో లోపాలు-అంటే, నిద్రపోవడం లేదా నిద్రపోవడం-ఈ లక్షణాలు లేని వ్యక్తులతో పోలిస్తే 13% గుండెపోటు సంభావ్యతతో ముడిపడి ఉంది.

అయితే, పునరుద్ధరణ కాని నిద్ర, పగటిపూట పనిచేయకపోవడం గుండెపోటుతో సంబంధం కలిగి ఉండవు, నిద్రలేమి లేకుండా మేల్కొన్న తర్వాత రిఫ్రెష్‌గా ఉన్నట్లు ఫిర్యాదు చేసే వారికి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం లేదని డీన్ చెప్పారు. పరిశోధనల ఆధారంగా, ప్రజలు నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వారు రాత్రికి ఏడు నుండి ఎనిమిది గంటల నాణ్యమైన నిద్రను పొందుతారని డీన్ చెప్పారు.

మంచి నిద్రను పాటించండి;

గది చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా, చల్లగా ఉండాలి, పరికరాలను దూరంగా ఉంచాలి. ఉపశమనాన్ని కలిగించే పనిని చేయండి. మీరు ఇవన్నీ ప్రయత్నించినా ఇంకా నిద్రపోకపోతే లేదా ఐదు గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నట్లయితే, మీ డాక్టర్‌తో మాట్లాడండి.గుండెపోటులు వైద్య నివేదికల ద్వారా ధృవీకరించబడినప్పటికీ, చాలా అధ్యయనాలు ప్రశ్నావళిని ఉపయోగించి నిద్ర ప్రవర్తనలపై స్వీయ-నివేదనలో పాల్గొనేవారిపై ఆధారపడి ఉన్నాయని అధ్యయనంలో కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఈ అధ్యయనం ఏకకాలంలో ఆన్‌లైన్‌లో క్లినికల్ కార్డియాలజీలో ప్రచురించబడింది .