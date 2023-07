Health Tips: పురుషాంగం పెరగడం పూర్తిగా ఆగిపోయే వయసు ఇదే, ఈ వయసు దాటితే దాని ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది..

Penis (For Representational Purposes Only)

When Does Your Penis Stop Growing: ప్రతి పురుషుల పురుషాంగం పరిమాణం ఒకేలా కాకుండా పరిమాణంలో మారుతూ ఉంటుంది. అబ్బాయిలలో పురుషాంగం అభివృద్ధి యుక్తవయస్సులో ప్రారంభమవుతుంది, వారు లైంగికంగా పరిపక్వం చెందడం ప్రారంభించినప్పుడు. యుక్తవయస్సు ప్రారంభమయ్యే సాధారణ వయస్సు పరిధి 9 నుంచి 14 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. ఇది సాధారణ వయస్సు పరిధి, కొంతమందికి యుక్తవయస్సు తర్వాత కూడా సంభవించవచ్చు.

వృషణాల పెరుగుదల తరచుగా యుక్తవయస్సు యొక్క మొదటి సంకేతం. ఇది వృషణ కణంలో మార్పులతో ప్రారంభమవుతుంది. వృషణం యొక్క చర్మం నల్లబడటం, ఉబ్బడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చర్మం సన్నగా మారుతుంది. చిన్న గడ్డలు లేదా హెయిర్ ఫోలికల్స్ అభివృద్ధి చెందుతుంది.

పురుషాంగం మొదట పొడవుగా, తరువాత చుట్టుకొలతలో పెరుగుతుంది. మన ఎత్తులాగే, పురుషాంగం పెరుగుదల ఒకేసారి జరుగుతుంది. సాధారణంగా యుక్తవయస్సు చివరి వరకు కొనసాగుతుంది. ఇది దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సాధారణంగా 18 మరియు 21 సంవత్సరాల మధ్య ముగుస్తుంది.

పురుషాంగం యొక్క పెరుగుదల, ఆకారం, పరిమాణం చాలా తేడా ఉంటుంది. సాధారణ లేదా నిర్దిష్ట పరిమాణం లేదు. మీరు మూత్రవిసర్జన లేదా లైంగిక సంపర్కం వంటి కార్యకలాపాలతో సమస్యలను ఎదుర్కొంటే తప్ప పరిమాణం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

పురుషాంగం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడానికి వైద్య, శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు అనేక ప్రమాదాలు, సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ వాటికి తగినంత శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.ఇంకా, తగినంత శాస్త్రీయ ఆధారాలతో పురుషాంగం పరిమాణాన్ని పెంచడానికి నిరూపితమైన మాత్రలు, సప్లిమెంట్లు, క్రీములు లేదా వ్యాయామాలు లేవు. ఈ ప్రక్రియల నుండి వచ్చే సమస్యలు ప్రమాదకరమైనవి. సరైన వైద్య సలహా లేకుండా ఏమీ ప్రయత్నించకూడదు.

చాలా మంది పురుషులు సగటు పురుషాంగం పరిమాణం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. పురుషాంగం పరిమాణం గురించి అనేక అపోహలు ఉన్నాయి, వాటిని విస్మరించకూడదు. పురుషాంగం పరిమాణం మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని ఎంత ఆకర్షణీయంగా కనుగొంటుందో లేదా మీరు లైంగికంగా ఎంత బాగా రాణిస్తున్నారో సూచించదు. మీ పురుషాంగం పరిమాణం మీ టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలు, మగతనం లేదా సంతానోత్పత్తికి సంకేతం కాదు. మీ ఎత్తు మీ పురుషాంగం పరిమాణాన్ని సూచించదని తెలుసుకోండి.