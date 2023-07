Ambulance in Fire: డివైడర్ ను ఢీ కొట్టడంతో అంబులెన్స్ లో మంటలు.. డ్రైవర్ మృతి.. మంగళవారం తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ లో ఘోర ప్రమాదం

Hyderabad, July 25: హైదరాబాద్ (Hyderabad) లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం (Accident) జరిగింది. డివైడర్ ను (Divider) ఢీ కొట్టి బోల్తా పడడంతో అంబులెన్స్ లో మంటలు (Ambulance in Fire) చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన డ్రైవర్ (Driver) అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు. నగరంలోని వనస్థలిపురంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మలక్ పేటకు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ ఇబ్రహీంపట్నం వెళ్లి తిరిగి వస్తోంది. ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నుంచి పేషెంట్ ను తీసుకెళ్లి దింపేసి తిరిగి వస్తుండగా హస్తినాపురం వద్ద అదుపుతప్పి డివైడర్ ను ఢీ కొట్టింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

IITH Student Case: విషాదాంతంగా మారిన ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ విద్యార్థి కథ.. విశాఖ సముద్రంలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కార్తీక్.. ఈ ఉదయం వైజాగ్ సముద్రం ఒడ్డున మృతదేహం గుర్తింపు

An #ambulance turns turtle after hitting the divider and catches #fire at BN Reddy Nagar in @Vanasthaliprmps ps limits in #Hyderabad, driver died.

Several youths who came to rescue had minor injuries after the oxygen cylinder #explosion #RoadAccident #RoadSafety #FireAccident pic.twitter.com/Bsog3ZHcL9

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 25, 2023