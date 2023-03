Viral Video: ముంబై వీధుల్లో యథేచ్ఛగా చిరుత సంచారం.. జాడను గుర్తించేందుకు ట్రాప్ కెమెరాల ఏర్పాటు.. వీడియో ఇదిగో!

Mumbai, March 10: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై (Mumbai) వీధుల్లో (Streets) ఓ చిరుత (Leopard) చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో (Social media) వైరల్ (Viral) గా మారింది. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు బయటకు వచ్చేందుకు జంకుతున్నారు. అసలేం జరిగిందంటే.. ముంబై లోని అంధేరి ఈస్ట్ (Andheri East) మరోల్‌లోని భవానీ నగర్‌లోని రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ వద్ద ఈ నెల 7న చిరుత కనిపించింది. వీధిలో అది యథేచ్చగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న దృశ్యాలు అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో అటవీ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని ఆ ప్రాంతంలో పరిశీలించారు.

#WATCH | Leopard spotted in residential area of Bhawani Nagar in #Andheri East. Forest officials are reportedly checking the location.#Mumbai #Leopard pic.twitter.com/qol66VoMLs

— Free Press Journal (@fpjindia) March 8, 2023