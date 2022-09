Video: షాకింగ్ వీడియో, జేసీబీ సహాయంతో నది దాటి స్కూలుకు వెళుతున్న విద్యార్థులు, భారీ వర్షాలతో విలవిలలాడుతున్న కర్ణాటక

భారీ వర్షాల కారణంగా కర్నాటక రాష్ట్రం అతలాకుతలం అవుతోంది. రాష్ట్రంలో వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. కొనసాగుతున్న వరదల మధ్య పాఠశాల విద్యార్థులు జేసీబీ మెషీన్‌లో మునిగిపోయిన వంతెనను దాటుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియో కర్ణాటకలోని బాగల్‌కోట్ జిల్లా గులేదగూడ పట్టణంలోనిది. జేసీబీ మెషిన్‌పై ప్రవహిస్తున్న కాలువ పొంగిపొర్లడం వల్ల కొంతమంది పాఠశాల విద్యార్థులు మునిగిపోయిన వంతెనను దాటడం వీడియోలో చూడవచ్చు. జేసీబీ యంత్రం స్థానికంగా ఉండే ఓ వ్యక్తిది.

#WATCH | Karnataka: School children cross a submerged bridge on a JCB machine in Guledagudda town of Bagalkote district. The bridge was submerged due to an overflowing canal. The JCB machine belonged to a local resident. pic.twitter.com/sSs2D2a77f

— ANI (@ANI) September 7, 2022