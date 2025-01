Hyderabad, Jan 19: తాను ఇంత ఫిట్‌ గా (Fitness) ఉండేందుకు ప్ర‌త్యేక ర‌హ‌స్యం ఏమీ లేద‌ని అసలు విషయాన్ని బయటపెట్టారు హీరో బాల‌కృష్ణ (Balakrishna). షూటింగ్ స‌మ‌యంలో ప్రొడ‌క్ష‌న్ ఫుడ్ మాత్ర‌మే తింటాన‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు. డాకు మ‌హారాజ్ ప్ర‌మోష‌న్ ఈవెంట్‌ లో ఆయ‌న మాట్లాడుతూ.. త‌న ఇంటి స‌మీపంలో షూటింగ్ జ‌రుగుతున్నా స‌రే.. తాను మాత్రం ప్రొడ‌క్ష‌న్ ఫుడ్డే తింటాన‌ని తెలిపారు. ఈ విష‌యంలో భార్య వ‌సుంధ‌ర త‌న‌ను తిడుతుంద‌ని, అయినా తాను మాత్రం త‌గ్గ‌న‌ని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ తిని ఇంత ఫిట్‌గా ఉన్నా -బాలకృష్ణ

