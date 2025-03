ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం RC16. రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీకపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా ఇవాళ ఆమె బర్త్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ పోస్టర్‌ని రిలీజ్ చేశారు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు.

ఈ పోస్టర్‌లో జాన్వీక‌పూర్ కుడి చేత్తో మేక‌పిల్ల‌ను ఎత్తుకోగా, ఎడ‌మ చేత్తో గ‌డ్డి మొక్క‌ను ప‌ట్టుకుని చిరున‌వ్వులు చిందిస్తోంది(RC16 movie team). ప్ర‌స్తుతం ఈ పిక్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. జ‌గ‌ప‌తి బాబు కీల‌క పాత్ర‌ను పోషిస్తుండగా ఏఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్‌, వృద్ధి సినిమాస్‌, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థ‌లు క‌లిసి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

RC16 movie team, Birthday wishes to Janhvi Kapoor

Wishing you a very Happy Birthday #janhvikapoor Loved working with you and I can’t wait for everyone to see your terrific character on screen🔥 #RC16 pic.twitter.com/t0bbBtWaiO

— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) March 6, 2025