కుంభమేళా పుణ్యమాని ఓవర్‌నైట్‌లో స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయారు మోనాలిసా భోస్లే( Monalisa Bhosle). కుంభ్‌ గర్ల్‌గా తనకంటూ ఓ ఇమేజ్ సంపాదించిన మోనాలిసా త్వరలో ఓ బాలీవుడ్ సినిమాలో కూడా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఇక ఇటీవల కేరళలో(Kerala) సందడి చేశారు మోనాలిసా. కేరళలోని కోళికోడ్‌లో కొత్త "చెమ్మన్నూర్ షోరూమ్"(Chemmannur Showroom) ప్రారంభోత్సవంలో యజమాని బాబీ చెమ్మన్నూర్‌తో కలిసి పాల్గొన్నారు మోనాలిసా. ఆమెను చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రాగా ఇది ఆమెకు ఉన్న ప్రజాదారణను దర్శనమని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. ఇక మోనాలిసా మెడలో నెక్లెస్ మాల వేసుకోగా ఆమె అందానికి అంతా ఫిదా అయ్యారు.

కుంభమేళా మోనాలిసా.. వెండితెర డెబ్యూకి రంగం సిద్ధం, తొలి సినిమాకు సంతకం చేసిన మోనాలిసా

బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా తన రాబోయే చిత్రం "ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్" లో అవకాశం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో తన సినిమా ప్రస్థానాన్ని మొదలు పెట్టనుండగా ఆమెకు అంతా విషెస్ చెబుతున్నారు.

