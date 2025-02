Udit Narayan kisses female fan on lips during live event.. here are the details(video grab)

బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్(Udit Narayan) వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఓ క‌న్సర్ట్‌లో మ‌హిళ అభిమాని సెల్ఫీ తీసుకుందామ‌ని ఉదిత్ ద‌గ్గ‌రికి వెళ్లి అతడి చెంపై ముద్దు పెట్టగా ఉదిత్ నారాయణ్ ఏకంగా ఆ లేడి అభిమానికి లిప్ కిస్(Udit Narayan Kisses Female Fan) ఇచ్చారు. దీంతో ఆ మహిళ షాక్‌కు గురైంది.

ఇక ఈ ఘటన తర్వాత మ‌రికొంత‌మంది మ‌హిళ అభిమానులు రాగా వాళ్ల‌కి కూడా త‌న ముద్దుల‌తో షాక్ ఇచ్చాడు ఉదిత్(Udit Narayan kiss). ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. గతంలో కూడా పలు సందర్భాల్లో ఇలానే చేశారు ఉదిత్. అయితే దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లిప్ కిస్ ఇవ్వడం ఏంటని దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.

బాలీవుడ్‌లో ఎన్ని హిట్ పాటాలు పాడారు ఉదిత్. ఇక తెలుగులో అందమైన ప్రేమరాణి , అందాల ఆడబొమ్మ , కీరవాణి రాగంలో , పసిఫిక్‌లో దూకేమంటే , అమ్మాయే సన్న వంటి సూప‌ర్ హిట్ పాటలు పాడారు ఉదిత్ నారాయణ్. ట్రెండ్‌కు తగ్గట్లు విశ్వక్‌ సేన్‌ లైలా మూవీ మూడో సాంగ్, కోయ్ కోయ్‌ అంటూ లిరికల్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌

