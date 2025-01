రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ 2025 వేడుకలు(Republic Day Parade 2025) కన్నుల పండువగా జరిగాయి. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మార్చ్ నిర్వహించాయి.

వివిధ రాష్ట్రాల సర్వీసులు, సెంట్రల్ ఆర్మ్‌డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ (CAPF)/ఇతర అనుబంధ దళాలు మరియు వివిధ రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు (UTs), కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాలు ప్రదర్శన ఇవ్వగా ఇందుకు సంబంధించి మూడు ప్యానళ్లనే ఏర్పాటు చేయగా ఈ కమిటీలు ఫలితాలను వెల్లడించాయి.

()సర్వీసులలో ఉత్తమ మార్చింగ్ విభాగంలో - జమ్మూ & కాశ్మీర్ రైఫిల్స్ నిలిచింది.

() CAPF/ఇతర అనుబంధ దళాలలో ఉత్తమ మార్చింగ్ కంటింజెంట్ - ఢిల్లీ పోలీస్ మార్చింగ్

ఉత్తమ అవార్డులు గెలుచుకున్న రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు(Republic Day Parade Awards)

()1వ స్థానం - ఉత్తర ప్రదేశ్ (మహాకుంభ్ 2025 - స్వర్ణిమ భారత్: వారసత్వం మరియు అభివృద్ధి)

() 2వ స్థానం - త్రిపుర (శాశ్వత ఆరాధన: త్రిపురలో 14 దేవతల పూజ - ఖర్చీ పూజ)

() 3వ స్థానం - ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఎటికొప్పాక బొమ్మలు - పర్యావరణ అనుకూలమైన కలప బొమ్మలు)

