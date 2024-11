Newdelhi, Nov 3: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు (Sabarimala Pilgrims) శుభవార్త. అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు ఉచిత బీమా (Free Insurance) సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్లు కేరళ దేవాదాయ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నెలాఖరు నుంచి ప్రారంభమయ్యే మండలం-మకరవిళక్కు సీజన్‌ లో శబరిమలను సందర్శించే భక్తులకు రూ.5 లక్షల ఉచిత బీమా సదుపాయం వర్తిస్తుందని వెల్లడించింది. ట్రావన్‌కోర్‌ దేవస్థానం బోర్డు ఈ ఏడాది శబరిమలకు వచ్చే భక్తులందరికీ బీమా కవరేజ్‌ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపింది. ఉచిత బీమా ఈ ఏడాదికే పరిమితం అని వివరించింది.

