మంచు విషు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో, ముఖేశ్‌ కుమార్ సింగ్ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న‌ చిత్రం కన్నప్ప. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద మోహన్ బాబు ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నుంచి అక్షయ్ కుమార్, మాలీవుడ్ నుంచి మోహన్ లాల్, టాలీవుడ్ నుంచి ప్రభాస్, కోలీవుడ్ నుంచి శరత్ కుమార్, ప్రభుదేవా వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో పలువురి పాత్రల పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేశారు. 'కన్నప్ప' టీజర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు.

కన్నప్ప మూవీలో ప్రభాస్ లుక్ బాగుండేలా చూడు, ఐదు సార్లు వెళ్తా సినిమాకి, నెటిజన్ అదిరిపోయే ట్వీట్, మంచు విష్ణు ఏమన్నాడంటే..

ఇక ఈ సినిమాలో శివుడి పాత్రలో నటిస్తున్న అక్షయ్ కుమార్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను తాజాగా విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో శివుడి పాత్రలో అక్షయ్ కుమార్ త్రిశూలం, ఢమరుకం పట్టి నాట్యం చేస్తున్నట్టు ఉంది. పోస్టర్ పై 'ముల్లోకాలు ఏలే పరమశివుడు భక్తికి మాత్రం దాసుడు' అని రాశారు. 'కన్నప్ప' సినిమాలో శివుడిగా అక్షయ్ కుమార్ నటిస్తుంటే.. పార్వతి దేవి పాత్రలో కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఆమె పార్వతి దేవి లుక్ ను కూడా విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ఈ వేస‌విలో ఏప్రిల్ 25న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల కానుంది.

Akshay Kumar as Lord Shiva in Actor’s Telugu Debut Unveiled

ॐ The Eternal Protector ॐ

Unveiling @akshaykumar as *𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚'🔱, a captivating presence of divinity, power, and serenity in #Kannappa🏹.✨

Dive into the ageless story of unwavering love, devotion, and sacrifice.

Experience the grandeur on the big screen this April… pic.twitter.com/CQlB89EaDQ

— Kannappa The Movie (@kannappamovie) January 20, 2025