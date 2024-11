Hyderabad, Nov 9: పశ్చిమ బెంగాల్‌ (West Bengal) లోని హౌరా సమీపంలోని నల్పూర్‌ స్టేషన్‌ వద్ద షాలిమార్‌-సికింద్రాబాద్‌ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ ప్రెస్‌ (Secunderabad-Shalimar Superfast Express Derail) పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఘటనలో నాలుగు బోగీలు పట్టాలు తప్పాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇందులో రెండు ప్రయాణికుల బోగీలు, మిగతావి పార్శిల్‌ వ్యాన్‌ ఉన్నాయి. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదని అధికారులు తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Here's Video:

VIDEO | West Bengal: Few coaches of 22850 Secundrabad-Shalimar Express derail in Howrah. More details awaited.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/Sr3ltPVAqw

— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2024