ఆదివారం ముంబైలోని అంధేరి రైల్వే స్టేషన్‌లో కదులుతున్న ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తూ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై పడిపోయిన వ్యక్తి ప్రాణాలను ఆర్‌పిఎఫ్ సిబ్బంది కాపాడారని ఒక అధికారి తెలిపారు. లోక్ శక్తి ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టేషన్ నుండి బయలుదేరుతుండగా ఎనిమిదవ నంబర్ ప్లాట్‌ఫాంపై ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక ప్రయాణీకుడు నడుస్తున్న రైలు ఎక్కడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ పట్టు కోల్పోయి ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై పడిపోయాడు.

అతను రైలు మరియు ప్లాట్‌ఫారమ్ మధ్య అంతరంలో ఇరుక్కుపోయాడు" అని అతను చెప్పాడు.రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ పహుప్ సింగ్ వెంటనే ముందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రయాణీకుడిని సురక్షితంగా బయటకు లాగి పెను విషాదాన్ని నివారించారు.రక్షించబడిన ప్రయాణీకుడిని అంధేరీలోని సెవెన్ బంగ్లా నివాసి రాజేంద్ర మంగీలాల్ (40) గా గుర్తించారు. తాను ఆలస్యంగా వచ్చినందున కదులుతున్న లోక్‌శక్తి ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఎక్కడానికి ప్రయత్నించానని మంగీలాల్ చెప్పాడు. అతని వద్ద అహ్మదాబాద్‌కు రైలు టికెట్ ఉంది.

'Operation Life Saving' at Andheri Railway Station; Passenger Rescued While Boarding Moving Train. Andheri, February 16, 2025: A crucial rescue operation under 'Operation Life Saving' took place today at platform number 8 of Andheri railway station. As Lokshakti Express (Train… pic.twitter.com/leu4O2Sz0P — SUDHAKAR EDWIN NADAR (@nadarsudhakar29) February 16, 2025

