ప్ర‌కాశం జిల్లా య‌ర్ర‌గొండ‌పాళెంలో హృద‌యవిదార‌క ఘ‌ట‌న‌ చోటు చేసుకున్న సంగతి విదితమే. రెండు రోజుల క్రితం స్థానిక ప్ర‌భుత్వ ఆసుప‌త్రి స‌మీపంలోని ఆంజనేయ‌స్వామి గుడి వ‌ద్ద త‌మ త‌ల్లిని వ‌దిలేసి వెళ్ళిపోయారు క‌సాయి కొడుకులు. పైకి లేవ‌లేక‌, క‌నీసం చుట్టుప‌క్క‌ల వారు ఇచ్చే ఆహారం కూడా తిన‌లేని స్థితిలో వృద్ధురాలు అక్కడ కనిపించింది. అధికారులు స్పందించి వృద్ధాశ్ర‌మానికి త‌ర‌లించాల‌ని స్థానికులు కోరుతున్నారంటూ ఓ వీడియోని బిగ్ టీవీ తన ఎక్స్ లో షేర్ చేసింది. దీనిపై నారా లోకేష్ స్పందించారు. ఈ విజువల్స్ చూస్తే గుండె పగిలిపోతుంది. ఆమెకు వెంటనే ఆహారం, వసతి కల్పించేందుకు అధికారులతో కలిసి కృషి చేస్తామని ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు.

పసివాడిని తీవ్రంగా కొట్టి ఒంటిపై రంగు పోసి భిక్షాటన, బాలుడిని వెంటనే కాపాడాలని అధికారులకు నారా లోకేష్ ఆదేశాలు, ట్వీట్ ఇదిగో..

Son Leaves mother in Hospital outside

Heartbreaking to see these visuals. We will work with the authorities to provide her with food and shelter immediately.@OfficeofNL https://t.co/XE35m3vuCs

— Lokesh Nara (@naralokesh) November 25, 2024