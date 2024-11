టర్కీ రాజధాని అంకారాలో ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఉగ్రవాదుల దాడిలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. అయితే అనధికారికంగా ఈ సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉందని సమాచారం. అంకారాలోని తుర్కియే ఏరోస్పేస్‌ అండ్‌ డిఫెన్స్‌ కంపెనీ టుసాస్‌ ఆవరణలో ఈ ఉగ్రదాడి జరిగింది. అయితే, దాడికి తామే కారణమని ఇప్పటి వరకు ఏ ఉగ్ర సంస్థ ప్రకటించలేదు. తుర్కియే ఇంటీరియర్‌ మినిస్టర్‌ ‘ఎక్స్‌’ పోస్టులో టర్కిష్‌ ఏరో స్పేస్‌, డిఫెన్స్‌ కంపెనీ ఆవరణలో దాడి జరిగిందని పేర్కొన్నారు.టర్కిష్‌ శివారులో ఉన్న ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ అంకారా కహ్రమంకజన్ ఫెసిలిటీపై తీవ్రవాద దాడి జరిగిందని అలీ యెర్లికాయ తెలిపారు. ఉగ్రదాడికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

Here's Attack Video

TURKEY'S INTERIOR MINISTER CONFIRMS MULTIPLE DEAD IN ANKARA TERRORIST ATTACK

Turkey's interior minister has confirmed multiple casualties following a "terrorist attack" at the Turkish Aerospace Industries (TAI) headquarters in Ankara.

The attack resulted in several deaths and… https://t.co/elUEXBu1Y7 pic.twitter.com/FNDzCkImw7

