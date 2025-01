ట‌ర్కీలోని స్కీయింగ్ రిసార్టు హోట‌ల్‌లో ఘోర అగ్నిప్ర‌మాదం(Hotel Fire) చోటు చేసుకుంది. ఆ ప్ర‌మాదంలో 66 మంది మృతిచెంద‌గా, 51 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. బోలో ప్రావిన్సులో ఉన్న 12 అంత‌స్తులు గల గ్రాండ్ క‌ర్తాల్ హోట‌ల్‌లో తెల్ల‌వారుజామున 3.30 నిమిషాల‌కు ఈ అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. హోట‌ల్ మంట‌ల నుంచి త‌ప్పించుకునే క్ర‌మంలో దూకిన ఇద్ద‌రు బాధితులు కూడా మృతిచెందారు. గ్రాండ్ క‌ర్తాల్ హోట‌ల్‌లో మొత్తం 161 రూమ్‌లు ఉండగా 234 మంది గెస్టులు అందులో ఉన్న‌ట్లు అంచ‌నా వేస్తున్నారు.

నైజీరియాలో భారీ పేలుడు... 70 మంది మృతి, గ్యాసోలిన్ బదిలీ చేస్తుండగా ప్రమాదం, భారీగా ప్రాణ,ఆస్తి నష్టం

కాగా దేశ రాజ‌ధాని ఇస్తాంబుల్‌కు 300 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న కొరొగ్లు ప‌ర్వ‌తాల్లో స్కీయింగ్ రిసార్టు ఉన్న‌ది. ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన హోట‌ల్ వ‌ద్ద‌కు 30 ఫైర్ ట్ర‌క్కులు, 28 అంబులెన్సుల‌ను పంపారు. దీనిపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

Turkey Fire:

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic

The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel's restaurant.

Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2025