బెంగళూరు బస్సు కండక్టర్ సంగప్ప, బీఎంటీసీ బస్సులో భోజనం చేస్తున్న సమయంలో హేమంత్ అనే వ్యక్తి రాళ్లతో దాడి చేశాడు. బస్ పాస్ విషయంలో గతంలో జరిగిన వాగ్వాదం కారణంగా హేమంత్ కండక్టర్‌ను చూసి అతనిపై దాడి చేయడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆన్‌లైన్‌లో సర్క్యులేట్ అవుతున్న CCTV వీడియో హేమంత్ వేగంగా బస్సులోకి ప్రవేశించి పారిపోయే ముందు సంగప్పను రాయితో కొట్టినట్లు చూపిస్తుంది. బస్సు సిబ్బంది వెంబడించి దాడి చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు, అతను కండక్టర్‌ను చూడగానే తన కోపాన్ని నియంత్రించుకోలేక పోయానని ఒప్పుకున్నాడు. హేమంత్‌ను అరెస్టు చేసి తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నారు.

BMTC Bus Conductor Attacked With Stone

A BMTC bus conductor, identified as Sangappa, was assaulted on the head with a brick by an angry passenger near Tin Factory on the Outer Ring Road (ORR). The incident occurred on October 18, 2024, while Sangappa was having lunch inside the parked bus (KA-57-F-1107). The… pic.twitter.com/o1semXgSNd

