బాలకృష్ణ (Balakrishna) వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న టాక్‌ షో ‘అన్‌స్టాపబుల్‌’ (Unstoppable). నాలుగో సీజన్‌ తొలి ఎపిసోడ్‌కు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu Naidu) ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. షోకి సంబంధించిన గ్లింప్స్‌ తాజాగా విడుదలైంది. పూర్తి ఎపిసోడ్‌ ఈ నెల 25న రాత్రి 8:30 గంటల నుంచి ఓటీటీ ‘ఆహా’ (Aha)లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. మా బావగారు మీ బాబుగారు అంటూ బాలయ్య షోని ప్రారంభించబోతున్నారు.

Get ready for an iconic conversation between #NandamuriBalakrishna and AP CM Chandrababu Naidu garu !#UnstoppableS4 premieres on Oct 25, 8:30 PM. #UnstoppableWithNBK @ahavideoIN #JaiBalayya #NBK pic.twitter.com/X9MmEni2Yj

— idlebrain.com (@idlebraindotcom) October 21, 2024