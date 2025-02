బీహార్ లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (Congress Party) సీనియర్‌ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే (MLA) షకీల్‌ అహ్మద్‌ ఖాన్‌ (Shakeel Ahmed Khan) ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది.రాజధాని పట్నా (Patna) లోని గర్దానీబాగ్‌ ఏరియా (Gardanibagh area) లోగల ఆయన నివాసంలో ఖాన్‌ కుమారుడు అయాన్ జహీద్ ఖాన్ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే ఖాన్‌ కుమారుడి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పాట్నా పోలీసులు తెలిపారు.

షకీల్‌ అహ్మద్‌ ఖాన్‌ ప్రస్తుతం కతిహార్‌ జిల్లాలోని కడ్వా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఖాన్‌ 1992లో ఢిల్లీలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి నాయకుడిగా కూడా పనిచేశారు. అప్పట్లో ఆయన ఎస్‌ఎఫ్‌ఐలో ఉన్నారు. అనంతరం 1999లో ఖాన్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరారు.అంతా అయిపోయిందంటూ తండ్రి కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.

