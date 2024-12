రాబోయే ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సోమవారం 20 మంది అభ్యర్థులతో రెండో జాబితాను ప్రకటించింది, జంగ్‌పురా స్థానం నుండి పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మనీష్ సిసోడియాను బరిలోకి దింపింది. ఇటీవలే ఆప్‌లో చేరిన విద్యావేత్త అవధ్ ఓజా ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో సిసోడియాకు చెందిన పట్‌పర్‌గంజ్ స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగారు.ఈ జాబితాలో జింటెండెండర్ సింగ్ షంటీ (షహదారా నుండి పోటీ చేయబడ్డాడు), ఇటీవలే బిజెపిని విడిచిపెట్టి ఆప్‌లో చేరిన సురీందర్ పాల్ సింగ్ బిట్టు (తిమర్‌పూర్) పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఔట్‌గోయింగ్ అసెంబ్లీలో సిట్టింగ్ ఆప్ ఎమ్మెల్యే, స్పీకర్ రామ్ నివాస్ గోయెల్ స్థానంలో షుంటి, హౌస్‌లో ఆప్ చీఫ్ విప్ దిలీప్ పాండే స్థానంలో బిట్టును రంగంలోకి దింపారు.

