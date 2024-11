హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలిలో పక్కకు ఒరిగిన నాలుగంతస్థుల భవనం కూల్చివేత పనులను అధికారులు చేపట్టారు. ఇక్కడి సిద్ధిఖి నగర్‌లో కొద్దిపాటి స్థలంలో నిర్మించిన నాలుగంతస్థుల కొత్త భవనం నిన్న పక్కకు ఒరిగిన సంగతి విదితమే. పక్కన మరో భవనం నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడంతో దీనిపై ఆ ప్రభావం పడిందని అంటున్నారు. దీంతో నిన్న రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ఈ భవనం ఒక్కసారిగా గుంతల వైపు వంగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ భవనం చుట్టుపక్కల స్థానికులను హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఖాళీ చేయించి, హైడ్రాలిక్ యంత్రం సాయంతో కూల్చివేస్తున్నారు. పైఅంతస్తు నుంచి కూల్చివేతను ప్రారంభించారు. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

50 గజాల్లో ఐదు అంతస్తుల భవనం, అనుమతి లేకుండా సెల్లార్ తవ్విన యజమానిపై కేసు, భవనం కూల్చివేయాలని జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారుల నిర్ణయం..వీడియో

Demolition of a four-storey building leaning sideways in Gachibowli

Bulldozers were deployed in #gachibowli for the demolition of a five-story building in Siddique Nagar. GHMC officials used a hydraulic crane to carefully bring down the structure, which had become unstable after excavation work for a new construction project caused it to tilt. To… pic.twitter.com/hBJql50Fuy

— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) November 20, 2024