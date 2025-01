47వ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటి రోజున " లింగ గుర్తింపు" విధానానికి సంబంధించి భారీ మార్పులను తీసుకురావడానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేయనున్నారు. ఇందులో భాగంగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ జనవరి 20 న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌పై సంతకం చేయబోతున్నారు, ఇది పాస్‌పోర్ట్‌లు, వీసాలతో సహా అన్ని ప్రభుత్వ IDలపై ఖచ్చితంగా "మగ లేదా ఆడ" అని సెక్స్ నిర్వచనాన్ని తప్పనిసరి చేస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం, బహుళ ఫెడరల్ ఏజెన్సీలను ప్రభావితం చేసే ఆర్డర్, అధికారిక పత్రాలపై వ్యక్తులు తమ లింగాన్ని మార్చుకోకుండా నిషేధిస్తుంది.

లింగమార్పిడి ఖైదీలు జైలులో ఉన్నప్పుడు వైద్య పరివర్తన చికిత్సలను పొందకుండా నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా మహిళా జైళ్లలో మగ ఖైదీలను శిక్షించే విధానానికి తెరపడనుంది. ట్రంప్ చర్య తన కార్యాలయంలో తిరిగి వచ్చిన మొదటి రోజునే సంతకం చేయబోయే కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుల విస్తృత శ్రేణిలో భాగం.కాగా డిసెంబరులో అరిజోనాలోని ఫోనెనిక్స్‌లో జరిగిన ర్యాలీలో, ట్రంప్ తన అధ్యక్ష పదవిలో మొదటి రోజు నుండి "లింగమార్పిడి పిచ్చిని ఆపుతాను" అని హామీ ఇచ్చారు . ప్రాధాన్యతపై ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌పై సంతకం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

