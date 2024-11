మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద శాంటియాగో మార్టిన్, అతని సంస్థ M/s ఫ్యూచర్ గేమింగ్ అండ్ హోటల్‌పై విచారణకు సంబంధించి PMLA, 2002 నిబంధనల ప్రకారం ED తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, మేఘాలయ, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లోని 22 ప్రాంగణాల్లో శోధన కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది. సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతర అసోసియేట్‌లు. శోధన కార్యకలాపాల సమయంలో, వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలతో పాటుగా, రూ. 12.41 కోట్లు నగదు రికవరీ చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానితో పాటు రూ. 6.42 కోట్లు నగదు కూడా కూడా ఫ్రీజ్ చేశారు.

వీడియో ఇదిగో, అంబులెన్స్‌కు దారి ఇవ్వలేదని కారు డ్రైవర్‌కి రూ. 2.5 లక్షలు జరిమానా, లైసెన్స్ కూడా రద్దు చేసిన కేరళ పోలీసులు

ED Tweet

ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/QETk5MgYXK

— ED (@dir_ed) November 18, 2024