భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిజంగా కొత్త రూ.350 మరియు రూ. 5 నోట్లను జారీ చేస్తుందా? ఈ కొత్త డినామినేషన్‌లను చూపుతున్నట్లు చెబుతున్న తాజా వైరల్ ఫోటోలు బూటకమే తప్ప మరొకటి కాదు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చిత్రాలు చక్కర్లు కొడుతున్నప్పటికీ, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) రూ. 350 లేదా రూ. 5 కొత్త కరెన్సీ నోట్లను విడుదల చేయలేదు. ఈ చిత్రాలు, కొత్త డినామినేషన్‌లను చూపుతున్నాయని పేర్కొంటూ, నకిలీవిగా తొలగించబడ్డాయి, ఇలాంటి ఫోటోలు మూడేళ్ల క్రితం తిరిగి వచ్చాయి. ప్రస్తుత చెల్లుబాటు అయ్యే విలువలు INR 5, INR 10, INR 20, INR 50, INR 100, INR 200 మరియు INR 500, ఈ నోట్లు మాత్రమే చెలామణిలో ఉన్నాయని RBI ధృవీకరిస్తుంది. వైరల్ క్లెయిమ్‌లకు ప్రతిస్పందనగా, RBI వారు జారీ చేసిన ఏదైనా బ్యాంక్ నోటు, చలామణి నుండి ఉపసంహరించుకోకపోతే, భారతదేశం అంతటా చట్టబద్ధమైన టెండర్‌గా ఉంటుందని పేర్కొంది.

