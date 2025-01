ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాట్ జీపీటీ(Chat GPT) సేవల్లో అంతరాయం(Crash Down) ఏర్పడింది. దీని క్రాష్ డౌన్ తో యూజర్స్ తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అనేకమంది తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) సహాయంతో నడిచే చాట్ బాట్(Chat Bot) లో ఒకటైన చాట్ జీపీటీని ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎక్కువమంది వినియోగిస్తున్నారు.

చాట్ జీపీటీ మాతృసంస్థ ఓపెన్ ఏఐ(OPEN AI) మాత్రం ఈ అంతరాయంపై ఇంతవరకు నోరు విప్పలేదు. చాట్ బాట్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత టెక్ ఉద్యోగులంతా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్లు, కోడింగ్ విషయాల్లో చాట్ జీపీటీ సర్వీసులు వాడుతుండటంతో.. వారి పనులన్నీ ఆగిపోవడంతో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ChatGPT Down:

🚨BREAKING: CHATGPT IS DOWN

OpenAI is currently in the thick of an unresolved incident with ChatGPT and the API experiencing higher than usual error rates.

Source:OpenAI pic.twitter.com/Umaarmhbj0

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 23, 2025