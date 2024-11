అల్లాపూర్‌లోని రాణాప్రతాప్‌నగర్‌లో వీధికుక్కలు దాడి చేయడంతో రెండున్నరేళ్ల బాలుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సిసిటివి ఫుటేజ్ ఆందోళనకరమైన సంఘటనను బంధించింది, రెండు కుక్కలు సమీపించినప్పుడు పిల్లవాడు తన ఇంటి వెలుపల ఆడుకుంటున్నట్లు చూపిస్తుంది, తరువాత ఒక నల్ల కుక్క అతనిపైకి దూసుకెళ్లి వీధిలోకి లాగింది. వెంటనే, మరో రెండు కుక్కలు దాడిలో చేరి, బాలుడిని కొరికి గాయపరిచాయి. అతని కేకలు సమీపంలోని ఇద్దరు మహిళలను అప్రమత్తం చేశాయి, వారు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని కుక్కలను తరిమికొట్టారు. కుక్కకాటుకు గాయపడిన చిన్నారిని వెంటనే నీలోఫర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అధికారులకు సమాచారం అందించగా, ఈ ప్రాంతంలో వీధికుక్కల దాడిపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Toddler Severely Injured in Stray Dog Attack in Hyderabad

Toddler Severely Injured in Stray Dog

Attack in Hyderabad

A two-and-a-half-year-old boy sustained serious injuries after being attacked by a pack of stray dogs at Rana Pratap Nagar, Allapur. The disturbing incident, captured by a CCTV camera on a nearby electricity pole, shows… pic.twitter.com/6sYdHCXXjw

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) November 3, 2024