హైదరాబాద్ నగరంలో కుక్కల దాడి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో హోటల్ మూడో అంతస్తు నుంచి పడి 23 ఏళ్ల యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడిని తెనాలికి చెందిన ఉదయ్‌గా గుర్తించారు. అతడు రామచంద్రపురంలోని అశోక్‌నగర్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆదివారం రాత్రి ఉదయ్‌ స్నేహితులతో కలిసి చందానగర్‌లోని వీవీ ప్రైడ్‌ హోటల్‌కు వెళ్లగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నివేదికల ప్రకారం, అతను మూడవ అంతస్తులోని బాల్కనీకి వెళ్లి మొదట కుక్కను వెంబడించాడు. తరువాత కుక్క అకస్మాత్తుగా అతనిని వెంబడించింది. కుక్కను తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, ఉదయ్ హోటల్ కిటికీ నుండి పడిపోయాడు, ఫలితంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన మొత్తం హోటల్‌లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది.

Man Slips, Falls to Death From Third Floor of Hotel

Now a close up and clear cctv video emerged it looks like

Dog was not chasing him

He was chasing the dog and slipped from the third floor#Hyderabad #chandanagar https://t.co/4ifKOhlCul pic.twitter.com/YRvGAzbijJ

