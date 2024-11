హైదరాబాద్: భోజన విరామ సమయంలో ఒకేసారి 3 పూరీలు తినడం వల్ల ఊపిరాడక బాలుడు మృతి చెందాడు. గౌతమ్ జైన్ (తండ్రి) తన కుమారుడి పాఠశాల నుండి తనకు కాల్ వచ్చిందని పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. తన కొడుకు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, అతను ఒకేసారి 3 పూరీలకు పైగా తినడంతో అతను ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోయాడు. వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం మారేడ్‌పల్లిలోని గీతా నర్సింగ్‌హోమ్‌కు తరలించగా, డ్యూటీ వైద్యులు సికింద్రాబాద్‌లోని అపోలా ఆస్పత్రికి తరలించాలని సూచించారు. అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు.

Boy dies of choking caused due to eating 3 puris

#Hyderabad: Boy dies of choking caused due to eating 3 puris at a time during lunch break.

Gowtham Jain ( father) informed the cops that he received a call from his son’s school stating that- while his son was having lunch, he eat more than 3 puris at a time and was choked,…

