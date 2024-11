సనాతన ధర్మంలో దీపావళికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ అమావాస్య నాడు జరుపుకుంటారు. సంపదలకు దేవత అయిన లక్ష్మీదేవిని ఈ రోజున పూజిస్తారు. సనాతన గ్రంథాలలో పురాతన కాలంలో, సముద్ర మథనం సమయంలో, ఆశ్వీయుజ అమావాస్య నాడు లక్ష్మీదేవి అవతరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ అమావాస్య రోజున దీపావళి జరుపుకుంటారు. దేశ వ్యాప్తంగా దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఓసి) వెంబడి భారత ఆర్మీ సైనికులు క్రాకర్లు పేల్చి మట్టి దీపాలను వెలిగించి దీపావళి వేడుకలను జరుపుకున్నారు.

దీపావళి పర్వదినం సందర్భంగా మీ బంధు మిత్రులకు ఫోటోల రూపంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..

Indian Army soldiers Celebrates Diwali

#WATCH | Jammu and Kashmir | Indian Army soldiers posted along the Line of Control (LoC) burst crackers & lit earthen lamps

#WATCH | Jammu and Kashmir | Indian Army soldiers posted along the Line of Control (LoC) dance and sing as they celebrate #Diwali2024 pic.twitter.com/enX5FJ3lqz

— ANI (@ANI) October 30, 2024