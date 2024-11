ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్‌లో షాకింగ్ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. కబీరుద్దీన్‌పూర్ గ్రామంలో 17 ఏళ్ల బాలుడిని దారుణంగా హత్య చేసి, అతని తలను శరీరం నుండి వేరు చేశారు. భూ వివాదానికి సంబంధించిన ఈ ఘటన స్థానికులను కలచివేసింది. గౌరబాద్‌షాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సంఘటనా స్థలంలో పోలీసులు ఖచ్చితమైన ఉద్దేశాలను గుర్తించడానికి, హత్యకు కారణమైన వారిని గుర్తించడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Jaunpur, Uttar Pradesh: A 17-year-old boy was murdered in Kabiruddinpur village within the Gaurabadshahpur police station area, with his head severed from his body. The incident has caused chaos in the village. The murder is believed to be linked to a land dispute, and the police… pic.twitter.com/p1auf849l3

— IANS (@ians_india) October 30, 2024