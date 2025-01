కేరళలోని పాలక్కాడ్‌లోని అనక్కర ప్రభుత్వ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌ అండ్ కాలేజీలో జరిగిన షాకింగ్ సంఘటనలో 16 ఏళ్ల విద్యార్థి తన మొబైల్ ఫోన్ లాక్కున్న తర్వాత ఉపాధ్యాయుడిని బెదిరించాడు. క్యాంపస్‌లో మొబైల్ ఫోన్‌ల వినియోగాన్ని నిషేధించే కఠినమైన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, 11వ తరగతి విద్యార్థి క్లాస్‌లో దాన్ని ఉపయోగిస్తూ పట్టుబడ్డాడు. టీచర్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకుని ప్రిన్సిపాల్‌కు అప్పగించారు.

తన ఫోన్ జప్తు చేయడంతో కోపోద్రిక్తుడైన విద్యార్థి ప్రిన్సిపాల్ గదిలోకి వెళ్లి ఫోన్‌ను తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. ప్రిన్సిపాల్ నిరాకరించడంతో బాలుడు అరిచి బెదిరించాడు. దీంతో ఆ విద్యార్థిపై ఉపాధ్యాయులు, పేరెంట్-టీచర్ అసోసియేషన్ (PTA), Thrithala Police కి ఫిర్యాదు చేసింది . పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఒక అధికారి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, “మేము ఫిర్యాదును స్వీకరించాము. ఉన్నతాధికారులు దానికి హాజరవుతున్నారు. అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని మేము హామీ ఇస్తున్నామని తెలిపారు.

