డిసెంబర్ 27న తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలైకి వెళుతుండగా టూరిస్ట్ బస్సు బోల్తా పడడంతో 22 మంది గాయపడ్డారు. ధర్మపురి నుంచి బస్సు వెళ్తుండగా కృష్ణగిరి జిల్లా తురింజిపట్టి సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి గాయపడిన ప్రయాణికులను వెంటనే వైద్య సంరక్షణ కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. వార్తా సంస్థ IANS ద్వారా భాగస్వామ్యం చేయబడిన సైట్ నుండి ఒక వీడియో, గాయపడిన వారికి సహాయం చేయడానికి రక్షకులు శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నట్లు చూపుతుంది.

ఏపీలో రోడ్ల దుస్థితికి అద్దం పట్టే వీడియోలు ఇవిగో, రోడ్లు సరిగా లేకపోవడంతో డోలీలో నిండు గర్భిణిని, అనారోగ్యంతో ఉన్న వృద్ధుడిని ఆస్పత్రికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు

22 Injured As Tourist Bus en Route to Tiruvannamalai Overturns in Tamil Nadu

Uthangarai, Tamil Nadu: A tourist bus traveling from Dharmapuri to Tiruvannamalai overturned near Thurinjipatti in Krishnagiri district, injuring 22 passengers. The injured were rushed to hospitals, and officials were instructed to assist them. Thankfully, no fatalities were… pic.twitter.com/UT0ARj0gV9

— IANS (@ians_india) December 27, 2024