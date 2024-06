హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుంచి కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌ను గురువారం చండీగఢ్ విమానాశ్రయంలో చెప్పుతో కొట్టి దుర్భాషలాడిన సీఐఎస్‌ఎఫ్ కానిస్టేబుల్‌ను సీఐఎస్‌ఎఫ్ కమాండెంట్ ఆఫీస్‌కు తరలించి విచారణ చేపట్టారు. అనంతరం సస్పెన్షన్ విధించారు. కాగా పంజాబ్‌లో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులను 'ఖలిస్థానీలు' అని కంగనా పేర్కొన్నందుకు మహిళా కానిస్టేబుల్ చెంపదెబ్బ కొట్టారు.

సస్పెండ్ కాబడిన మహిళా కానిస్టేబుల్ మాట్లాడుతూ.. రైతులు అక్కడ రూ. 100కి కూర్చున్నారని ఆమె స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చింది. ఆమె ఈ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు నా తల్లి అక్కడే కూర్చుని నిరసన వ్యక్తం చేస్తోంది” అని కౌర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కంగనా మాట్లాడుతూ.. తాను క్షేమంగా ఉన్నానని, అయితే పంజాబ్‌లో తీవ్రవాదం, ఉగ్రవాదం పెరిగిపోవడంపై కంగనా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

Here's Video

#KanganaRanaut slapped by a CISF constable, Kulwinder Kaur. She was reportedly upset with Kangana's comments on farmers. Despicable way of expressing ideological differences, especially when you're wearing a uniform! pic.twitter.com/EH4DRqbKJu — Roop Darak (Modi Ka Parivar) (@RoopDarak) June 6, 2024

