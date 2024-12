ముంబై (Mumbai) తీరంలో ఘోర పడవ ప్రమాదం (Boat accident) చోటు చేసుకుంది. గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఎలిఫెట్ ఐలాండ్‌కు 60 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ బోటు ప్రమాదవశాత్తు మునిగిపోయింది. సమాచారం అందిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఇండియన్‌ కోస్ట్‌గార్డ్స్‌ (Indian coast guards) రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. 20 మందిని రక్షించారు. ఒక మృతదేహాన్ని కూడా వెలికి తీశారు. మిగతావారు గల్లంతయ్యారు. నేవీ, జేఎన్‌పీటీ, తీరప్రాంత గస్తీ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు తక్షణం రంగంలోకి దిగి ప్రయాణికులను కాపాడేందుకు చర్చలు చేపట్టారని, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద ఘటనపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఘటనపై మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని త్వరలో ప్రకటన చేస్తానని చెప్పారు. ముంబై గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా సమీపంలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బోటు బోల్తా, కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్, వీడియో ఇదిగో..

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: According to preliminary information, the ferry boat 'Neelkamal' has capsized near Uran, Karanja. Preliminary information is that there are 30 to 35 passengers in it. Rescue operations are underway with the help of Navy, Coast Guard, Yellowgate… https://t.co/X78yGKwa3d pic.twitter.com/ODiXXAbbhG

— ANI (@ANI) December 18, 2024