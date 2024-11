రీల్స్‌కు క్రేజ్‌ పీక్స్‌లో ఉంది. సోషల్ మీడియా రీల్స్ కోసం ప్రజలు పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు. తాజాగా పెట్రోల్ పంపు వద్ద ఒక అమ్మాయి ప్రమాదకరమైన స్టంట్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో, ఒక వ్యక్తి తన చేతుల్లో ఇంధనాన్ని నింపుతున్నప్పుడు, అమ్మాయి పంపు వద్ద నిలబడి, ఆమె తన అరచేతులలో పెట్రోల్‌ను పట్టుకుని, నీటిని హ్యాండిల్ చేస్తున్నట్లుగా ఒక చేతి నుండి మరొక చేతికి కదిలిస్తుంది. తీవ్ర ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే ఈ నిర్లక్ష్యపు చర్య వీక్షకులలో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. వైరల్ వీడియో క్రియేట్ చేయడం కోసమే ఆమె ఇంత ప్రమాదకరమైన రిస్క్ చేసిందని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. వీడియో లొకేషన్ మరియు టైమింగ్ అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియా ఫేమ్ కోసం కొంతమంది చేసే నిర్లక్ష్యపు ప్రవర్తనకు ఇది రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.

Girl Pours Petrol on Her Hands At Fuel Station

Instagram Reels can lead to bizarre behaviors as people chase views and likes.

