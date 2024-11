ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రంలో దక్షిణ సుక్మా (Sukma)లోని భెజ్జీ ప్రాంతం కుంటా పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్ గార్డ్, మావోయిస్టుల మద్య శుక్రవారం ఉదయం ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో 10 మంది మావోలు హతమయ్యారు. ఇక్కడ ఉదయం నుంచి ఎన్‌కౌంటర్‌ కొనసాగుతున్నట్లు బస్తర్‌ ఐజీ సుందర్‌ రాజ్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో మావోల కోసం వేట కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగినట్లు సూపరింటెండెంట్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌ కిరణ్‌ చవాన్‌ ధృవీకరించారు. ఎన్‌కౌంటర్‌ ప్రాంతం నుంచి మూడు ఆటోమేటిక్‌ తుపాకులతో పాటు పలు ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

10 Naxalites Killed in Gunfight With Security Personnel in Chhattisgarh

10 naxals killed in an encounter with DRG in southern Sukma, Chhattisgarh. INSAS, AK-47, SLR & several other weapons recovered. Search operation is underway: IG Bastar P Sundarraj pic.twitter.com/v6gfI02IFo

