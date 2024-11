నందమూరి బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న అన్‌స్టాపబుల్‌ టాక్‌ షో ఇప్పటికే మూడు సీజన్లు పూర్తి చేసుకుని నాలుగో సీజన్ నడుస్తోంది. తాజాగా ఈ షోకు ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేశాడు. ఈ షోలో ప్రభాస్‌ గురించి మాట్లాడిన ప్రోమో విడుదల చేశారు ఆహా టీం.. అందులో బన్నీ.. ప్రభాస్‌ను ఎప్పుడు చూసినా ఒకటే మాట చెప్తా.. ఆరడగుల బంగారం అని మెచ్చుకున్నాడు.

ఇక గతంలోనూ ప్రభాస్‌ను ఆకాశానికెత్తాడు. తన ఫేవరెట్‌ హీరో మాత్రమే కాదని, ఫేవరెట్‌ వ్యక్తి అని తెలిపాడు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆరడుగుల బంగారం అని ఓ ఈవెంట్‌లో పేర్కొన్నాడు. తాజాగా ఇదే మాటను ఆహా అన్‌స్టాపబుల్‌ షోలోనూ రిపీట్‌ చేయడంతో ఈ ప్రోమో వైరల్‌గా మారింది. ఇక అల్లు అర్జున్ పవన్ కళ్యాణ్ తో తనకున్న అనుబంధం గురించి ఏం చెబుతాడో వినాలని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

