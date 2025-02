మహారాష్ట్రలోని పూణేలో బహిరంగంగా తుపాకులతో(Pune Firearms) సంచరించారు కొంతమంది. పుణెలోని కోత్రూడ్ వంటి ప్రాంతాల్లో వ్యక్తులు బహిరంగంగా తుపాకులను(illegal weapon) ధరించి సంచరిస్తున్న వీడియో ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారిన సంగతి తెలిసిందే.

ప్రజా భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు(Pune Police) కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ వీడియోలో, కొందరు వ్యక్తులు నిర్లక్ష్యంగా తుపాకులతో తిరుగుతుండగా వారిని కనిపెట్టే పనిలో పడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కేరళలో షాకింగ్ సంఘటన.. ఓ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ చూస్తుండగా ప్రేక్షకులపైకి దూసుకెళ్లిన బాణసంచా, 25 మందికి పైగా గాయాలు, వీడియో

ఇక మరో ఘటనలో మ్యాచ్ చూస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ ప్రేక్షకులపైకి దూసుకెళ్లింది బాణసంచా. కేరళలోని మలప్పురం అరీకోడ్‌లో జరిగిన ఓ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌లో ఘటన జరిగింది. బాణసంచా ప్రమాదంలో సుమారు 25 మందికి పైగా ప్రేక్షకులకు గాయాలు అయ్యాయి. ఒక చిన్నారి తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Viral Video of Armed Individuals in Pune Sparks Public Safety Concerns

A recent video capturing individuals openly carrying firearms in several areas of Pune like Kothrud etc has raised concerns about public safety and law enforcement. The footage, which has gone viral on social media, shows people casually walking around with guns, highlighting a… pic.twitter.com/LyppKRDDJw

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 18, 2025

