అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని తవాంగ్ జిల్లాలోని గడ్డకట్టిన సెలా సరస్సులో నలుగురు పర్యాటకులు మంచుతో నిండిన ఉపరితలంపై నడవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అందులో పడిపోయారని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, మంచు నీటి నుండి వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసినట్లు జిల్లా అధికారి తెలిపారు. ఈ సంఘటన ఆదివారం నాడు 14,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న సుందరమైన సరస్సు వద్ద జరిగింది. ఒక మహిళతో సహా అస్సాం నుండి వచ్చిన నలుగురు పర్యాటకులు స్పష్టమైన ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ గడ్డకట్టిన ఉపరితలంపైకి వెళ్లారు. అక్కడ మంచు నీటిలో ఇరుక్కుపోయారు. అదృష్టవశాత్తూ మంచు నీటిలో నుండి వారిని బయటకు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇదిగో..

డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం.. నాలుగురోజుల పసికందు మృతి.. వికారాబాద్ లో దారుణం (వీడియోతో)

Four Tourists Fall in Frozen Sela Lake in Tawang District

சுற்றுலா போனா அங்க வச்சிருக்க எச்சரிக்கைய மதிக்கனும் இல்லன்னா ஆபத்துலயும், சோகத்துலயும் தான் முடியும்.

🌨️ Safety First: Avoid Walking on Sela Lake (Tawang, Arunachal Pradesh)

👉 Please remember: The ice may look solid, but it can be unpredictable. Stay safe and enjoy the… pic.twitter.com/xI29UZ8XnQ

— 𝗟 𝗼 𝗹 𝗹 𝘂 𝗯 𝗲 𝗲 (@Lollubee) January 5, 2025