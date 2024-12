ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హాపూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఒక బాధాకరమైన సంఘటన దూకుడు కుక్కల జాతులపై ఆందోళన రేకెత్తించింది. రెసిడెన్షియల్ సొసైటీలో తన ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న పిల్లవాడిపై పిట్‌బుల్ దాడి చేసిన వైరల్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో కనిపించింది. కుక్క.. పిల్లాడిని నేలపై పడేసి తీవ్రంగా కరిచినట్లుగా వీడియోలో ఉంది. దాడిని చూసిన ఒక మహిళ సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తింది, అయితే కుక్క పట్టు నుండి పిల్లవాడిని విడిపించడానికి ఆమె చాలా కష్టపడింది. చాలా ఉద్రిక్త సెకన్ల తర్వాత, మరింత మంది వ్యక్తులు జోక్యం చేసుకుని, గాయపడిన చిన్నారిని రక్షించగలిగారు.

Pitbull Brutally Attacks Kid Playing Outside His House

The dog menace continues

This is a PitBull attack in Hapur in UP! So freaking scary. Why on earth are pit bulls still being allowed to be kept as pets

Aren’t they banned?#DOGS #pitbull pic.twitter.com/ROw0qjjHpc

— Sneha Mordani (@snehamordani) December 16, 2024